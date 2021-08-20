Нікуди без ПЛР: у Туреччині посилять обмеження для невакцинованих

У Туреччині тепер для невакцинованих проти коронавірусу громадян вводять нові обмеження. Зокрема, вимагатимуть доказів негативного ПЛР-тесту для відвідування низки громадських місць.

Обмеження в Туреччині

Нові заходи почнуть діяти від 6 вересня 2021 року. Відповідну заяву озвучив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

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Зокрема, обов'язково проходитимуть ПЛР-тестування для пасажирів літаків і міжміських автобусів. Такі заходи – в межах боротьби з поширенням коронавірусу.

За словами президента, від вересня нещепленим громадянам без негативного ПЛР-тесту не можна буде відвідувати:

масові заходи;

концерти;

театри;

кінотеатри.

Крім цього, нещепленим студентам і співробітникам університетів доведеться регулярно здавати ПЛР-тести на COVID-19. Вчителі й працівники шкіл повинні будуть здавати ПЛР-тести як мінімум двічі на тиждень.

Ми будемо вимагати регулярних ПЛР-тестів від наших нещеплених студентів і співробітників університетів,

– зазначив турецький лідер.

Разом з тим, президент Туреччини також наголосив, що вакцинація від COVID-19 для громадян країни є добровільною і необхідності в примусі немає. Проте він закликав усіх громадян робити щеплення від коронавірусу.

Коронавірус в Туреччині

Всього в країні інфіковано коронавірусом 6 157 772. При цьому, населення складає приблизно 85 мільйонів людей.

Смертельних випадків – 53 891

Видужали від недуги – 5 666 562 громадян.

Ізраїль від середи, 18 серпня, також почав вимагати від усіх громадян старше трьох років довідку про вакцинацію або негативний результат тесту на коронавірус для відвідування ресторанів, кафе, музеїв, бібліотек, тренажерних залів і басейнів.