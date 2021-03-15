Спершу про тимчасове припинення використання вакцини від коронавірусу, розробленої Університетом Оксфорду та компанією AstraZeneca заявила Німеччина. Слідом таку ж заяву зробили міністерства охорони здоров'я Італії та Франції.

Німеччина призупинила вакцинацію AstraZeneca

Джерело: Spiegel

Федеральне міністерство охорони здоров'я оголосило, що тимчасово зупиняє використання вакцини AstraZeneca за рекомендацією Інституту Пауля Ерліха (PEI).

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Таке рішення пояснили через повідомлення про розвиток тромбів у деяких людей після вакцинації, тож у МОЗ вирішили провести додаткові дослідження.

За даними, National Post такі ж заяви зробили Франція і Італія – уряди країн вирішили наразі не проводити вакцинацію препаратом AstraZeneca.

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