Німеччина, Франція та Італія призупинили використання AstraZeneca

Спершу про тимчасове припинення використання вакцини від коронавірусу, розробленої Університетом Оксфорду та компанією AstraZeneca заявила Німеччина. Слідом таку ж заяву зробили міністерства охорони здоров'я Італії та Франції.
Німеччина призупинила вакцинацію AstraZeneca
Джерело: Spiegel
Федеральне міністерство охорони здоров'я оголосило, що тимчасово зупиняє використання вакцини AstraZeneca за рекомендацією Інституту Пауля Ерліха (PEI).
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Таке рішення пояснили через повідомлення про розвиток тромбів у деяких людей після вакцинації, тож у МОЗ вирішили провести додаткові дослідження.
За даними, National Post такі ж заяви зробили Франція і Італія – уряди країн вирішили наразі не проводити вакцинацію препаратом AstraZeneca.
Що відомо про ризики утворення тромбів після вакцинації
- Станом на 15 березня у країнах Євросоюзу та Великобританії зафіксовано 15 випадків тромбозу глибоких вен і 22 випадки тромбоемболії легеневої артерії серед тих, хто отримав вакцину до 8 березня.
- Загалом AstraZeneca щеплено понад 17 мільйонів осіб.
- 8 європейських країн – Норвегія, Естонія, Латвія, Австрія, Данія, Литва, Люксембург та Румунія — призупинили вакцинацію препаратом AstraZeneca.
- Водночас у британсько-шведській фармацевтичній компанії AstraZeneca заявили про безпеку своєї вакцини проти коронавірусу на тлі новин про припинення її використання низкою країн.
- Україна теж використовує для щеплень вакцину AstraZeneca. Її зареєстрували в країні 22 лютого, а 24 лютого зробили перше щеплення.