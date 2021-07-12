Так, Берлін передасть Україні 1,5 мільйона доз COVID-вакцини. Про це Меркель заявила під час спільного брифінгу з Зеленським.
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Ангела Меркель
“Україна і Німеччина хочуть разом подолати виклики пандемії. Можемо сьогодні обіцяти Україні до 1,5 мільйона доз вакцини від коронавірусу. Це дуже важливий крок”.
Але при цьому вона не розповіла, які саме вакцини Німеччина готова передати Україні. Також поки що нічого невідомо про терміни поставок.
Зауважимо, що найближчим часом до України має надійти ще 1,23 мільйона доз вакцини CoronaVac та 256 тисяч доз Pfizer-BioNTech. Днями до України приїхала чергова партія вакцини CoronaVac у розмірі із 500 тисяч доз. Найближчим часом препарат розвезуть у регіони та найвіддаленіші населені пункти.
Темпи вакцинальної кампанії в Україні
Джерело: МОЗ
Статистика вакцинації / Інфографіка МОЗ