Німеччина надасть Україні 1,5 мільйона доз вакцини проти коронавірусу

12 липня президент України Володимир Зеленський навідався до Німеччини, де зустрівся з канцлеркою країни Ангелою Меркель. Вона пообіцяла, що Німеччина дасть Україні вакцини проти COVID-19.

Так, Берлін передасть Україні 1,5 мільйона доз COVID-вакцини. Про це Меркель заявила під час спільного брифінгу з Зеленським.

До теми Актуально про вакцинальну кампанію в Україні

Ангела Меркель “Україна і Німеччина хочуть разом подолати виклики пандемії. Можемо сьогодні обіцяти Україні до 1,5 мільйона доз вакцини від коронавірусу. Це дуже важливий крок”.

Але при цьому вона не розповіла, які саме вакцини Німеччина готова передати Україні. Також поки що нічого невідомо про терміни поставок.

Зауважимо, що найближчим часом до України має надійти ще 1,23 мільйона доз вакцини CoronaVac та 256 тисяч доз Pfizer-BioNTech. Днями до України приїхала чергова партія вакцини CoronaVac у розмірі із 500 тисяч доз. Найближчим часом препарат розвезуть у регіони та найвіддаленіші населені пункти.

Темпи вакцинальної кампанії в Україні

Джерело: МОЗ

Впродовж минулого тижня 5 – 11 липня в Україні провели рекордні 563 тисяч щеплень проти коронавірусу. Це найвищий показник в країні від початку вакцинальної кампанії.

За минулу добу, 11 липня, проти коронавірусу вакцинували 26 356 українців. 13 390 з них отримали першу дозу вакцини, а решта 12 966 – другу.

Загалом в Україні провели 3 489 332 COVID-щеплень. Повністю імунізувались, тобто отримали 2 дози вакцини, 1 177 642 мешканців країни.

Новий міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко пообіцяв вакцинувати від коронавірусу 5 мільйонів українців за літо. Якщо темпи вакцинації в країні не сповільняться, прогноз цілком реальний.



Статистика вакцинації / Інфографіка МОЗ