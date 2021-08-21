У посольстві зазначили, що транспортні витрати були покриті в межах Механізму цивільного захисту Євросоюзу.

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Німеччина передала Україні вакцину

Пані посол Анка Фельдгузен передала 21 серпня 1,5 мільйона доз вакцини AstraZeneca міністру охорони здоров'я України Віктору Ляшку,

– йдеться у повідомленні посольства.

Там зазначили, що вартість цих доз становить приблизно 6 мільйонів євро.

Передача вакцин відбулася напередодні візиту Ангели Меркель до Києва. У посольстві наголосили, що канцлерка раніше пообіцяла ці дози Володимиру Зеленському як термінову допомогу в боротьбі з епідемією коронавірусу в Україні.

Довідка. Україна є першою країною, яка отримала від Німеччини вакцини на двосторонній основі. До кінця 2021 року Берлін передасть щонайменше 30 мільйонів доз країнам, які цього потребують.

Допомога Україні від Німеччини у боротьбі з COVID-19

Від початку пандемії Німеччина надала Україні апарати штучної вентиляції легенів, маски й медичне обладнання. Загальна вартість допомоги – 76 мільйонів євро.



Німеччина передала Україні вакцину / Фото Посольства Німеччини в Києві

Вакцина AstraZeneca: що про неї відомо

Це векторна вакцина, яку розробили вчені з Оксфордського університету спільно з компанією AstraZeneca.

Препарат виготовляють на виробничих потужностях в ЄС, Великої Британії, Південній Кореї та Індії. Той, який виготовлений у ЄС, називається Vaxzevria, у Кореї – AstraZeneca-SKBio, в Індії – Covishield.

Препарати, вироблені на різних майданчиках, є ідентичними та взаємозамінними. Відрізняється тільки країна виробництва.

Текст повідомлення Посольства Німеччини в Києві

Ми продовжуємо нашу спільну боротьбу проти COVID-19: напередодні візиту Федерального канцлера Ангели Меркель до Києва пані Посол Анка #Фельдгузен передала сьогодні Міністру охорони здоров'я України Віктору Ляшку 1,5 мільйона доз вакцини AstraZeneca. Україна є першою країною, яка отримала від Німеччини вакцини на двосторонній основі. До кінця року Німеччина надасть щонайменше 30 мільйонів доз вакцин проти COVID-19 країнам, які цього потребують. Дякуємо Міністерство охорони здоров'я України за чудову співпрацю під час транспортування вакцини!

З початку пандемії Німеччина солідарно стоїть пліч-о-пліч з Україною й надала їй апарати штучної вентиляції легень, маски та медичне обладнання загальною вартістю 76 мільйонів євро. Вже у квітні 2020 року Німеччина передала ДСНС України засобів захисту на загальну суму бл. 175 тис. євро, а в листопаді до Збройних Сил України від Бундесверу надішли медико-санітарні матеріали на суму бл. 130 тис. євро. Наприкінці року Міністерству охорони здоров'я України за кошти Федерального міністерства закордонних справ було передано 18 апаратів ШВЛ для використання у 18 лікарнях. Крім того, Німеччина профінансувала 100 кисневих апаратів у 5 регіонах на Сході України (через UNICEF Ukraine, кінець 2020 року) та передала 234 тис. хірургічних масок через World Health Organization Ukraine (липень 2021 року).