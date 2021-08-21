Німеччина передала Україні 1,5 мільйона доз вакцини AstraZeneca

Анка Фельдгузен 21 серпня передала Віктору Ляшку 1,5 мільйона доз вакцини AstraZeneca. Загальна вартість допомоги становить приблизно 6 мільйонів євро.

У посольстві зазначили, що транспортні витрати були покриті в межах Механізму цивільного захисту Євросоюзу.

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Німеччина передала Україні вакцину

Пані посол Анка Фельдгузен передала 21 серпня 1,5 мільйона доз вакцини AstraZeneca міністру охорони здоров'я України Віктору Ляшку,

– йдеться у повідомленні посольства.

Там зазначили, що вартість цих доз становить приблизно 6 мільйонів євро.

Передача вакцин відбулася напередодні візиту Ангели Меркель до Києва. У посольстві наголосили, що канцлерка раніше пообіцяла ці дози Володимиру Зеленському як термінову допомогу в боротьбі з епідемією коронавірусу в Україні.

Допомога Україні від Німеччини у боротьбі з COVID-19

Україна є першою країною, яка отримала від Німеччини вакцини на двосторонній основі. До кінця 2021 року Берлін передасть щонайменше 30 мільйонів доз країнам, які цього потребують.

Від початку пандемії Німеччина надала Україні апарати штучної вентиляції легенів, маски й медичне обладнання. Загальна вартість допомоги – 76 мільйонів євро.



Німеччина передала Україні вакцину / Фото Посольства Німеччини в Києві

Вакцина AstraZeneca: що про неї відомо

Це векторна вакцина, яку розробили вчені з Оксфордського університету спільно з компанією AstraZeneca.

Препарат виготовляють на виробничих потужностях в ЄС, Великої Британії, Південній Кореї та Індії. Той, який виготовлений у ЄС, називається Vaxzevria, у Кореї – AstraZeneca-SKBio, в Індії – Covishield.

Препарати, вироблені на різних майданчиках, є ідентичними та взаємозамінними. Відрізняється тільки країна виробництва.

Текст повідомлення Посольства Німеччини в Києві

Ми продовжуємо нашу спільну боротьбу проти COVID-19: напередодні візиту Федерального канцлера Ангели Меркель до Києва пані Посол Анка #Фельдгузен передала сьогодні Міністру охорони здоров'я України Віктору Ляшку 1,5 мільйона доз вакцини AstraZeneca. Україна є першою країною, яка отримала від Німеччини вакцини на двосторонній основі. До кінця року Німеччина надасть щонайменше 30 мільйонів доз вакцин проти COVID-19 країнам, які цього потребують. Дякуємо Міністерство охорони здоров'я України за чудову співпрацю під час транспортування вакцини!

З початку пандемії Німеччина солідарно стоїть пліч-о-пліч з Україною й надала їй апарати штучної вентиляції легень, маски та медичне обладнання загальною вартістю 76 мільйонів євро. Вже у квітні 2020 року Німеччина передала ДСНС України засобів захисту на загальну суму бл. 175 тис. євро, а в листопаді до Збройних Сил України від Бундесверу надішли медико-санітарні матеріали на суму бл. 130 тис. євро. Наприкінці року Міністерству охорони здоров'я України за кошти Федерального міністерства закордонних справ було передано 18 апаратів ШВЛ для використання у 18 лікарнях. Крім того, Німеччина профінансувала 100 кисневих апаратів у 5 регіонах на Сході України (через UNICEF Ukraine, кінець 2020 року) та передала 234 тис. хірургічних масок через World Health Organization Ukraine (липень 2021 року).