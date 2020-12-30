Німеччина передала Україні 18 апаратів ШВЛ для боротьби з COVID-19: деталі
Німеччина передала для українських лікарень 18 апаратів ШВЛ фірми "Дреґер". Обладнання придбали за кошти Міністерства закордонних справ ФРН.
Загальна вартість апаратів становить більше ніж 525 тисяч євро. Його використовуватимуть для лікування пацієнтів з COVID-19. Про це повідомили у пресслужбі посольства Федеративної Республіки Німеччина в Україні.
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Від початку пандемії COVID-19 Німеччина тісно співпрацювала з Україною, щоб допомогти у боротьбі з коронавірусом. У такий спосіб країна намагається підтримати українських партнерів під час стрімкого поширення захворюваності.
Я рада, що майже під кінець року вдалося здійснити ще одну передачу медичного обладнання,
– наголосила посол Німеччини Анка Фельдгузен.
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За даними пресслужби, Німеччина також планує підтримати Україну під час боротьби з коронавірусом на суму 150 мільйонів євро в рамках Незв'язаного фінансового кредиту. Представники країни надали його ще у 2015 році.
Як ще допомагала Німеччина під час пандемії
- У квітні 2020 року Німеччина надала Державній службі України з надзвичайних ситуацій захисні костюми, маски та 200 переносних апаратів для дезінфекції на суму понад 175 тисяч євро.
- Також представники ФРН у грудні 2020 року передали українським військовим медичне обладнання на суму у 3,1 мільйона євро. Нові апарати розмістили в госпіталях Чернігова, Львова та Києва.
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