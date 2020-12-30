Німеччина передала для українських лікарень 18 апаратів ШВЛ фірми "Дреґер". Обладнання придбали за кошти Міністерства закордонних справ ФРН.

Загальна вартість апаратів становить більше ніж 525 тисяч євро. Його використовуватимуть для лікування пацієнтів з COVID-19. Про це повідомили у пресслужбі посольства Федеративної Республіки Німеччина в Україні.

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Від початку пандемії COVID-19 Німеччина тісно співпрацювала з Україною, щоб допомогти у боротьбі з коронавірусом. У такий спосіб країна намагається підтримати українських партнерів під час стрімкого поширення захворюваності.

Я рада, що майже під кінець року вдалося здійснити ще одну передачу медичного обладнання,

– наголосила посол Німеччини Анка Фельдгузен.

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За даними пресслужби, Німеччина також планує підтримати Україну під час боротьби з коронавірусом на суму 150 мільйонів євро в рамках Незв'язаного фінансового кредиту. Представники країни надали його ще у 2015 році.

Як ще допомагала Німеччина під час пандемії