Німеччина планує замовити в Росії "Супутник V": вакцина досі не отримала реєстрації в ЄС

Німеччина вже домовилася з Росією про поставку перших доз "Супутника V", навіть попри те, що російська вакцина має жахливу репутацію та не зареєстрована в ЄС. Однак, на думку очільника МОЗ Баварії Клауса Холечека, "Супутник V" – нібито "високоефективна" вакцина.

Влада Німеччини вже оголосила про намір купити перші 2,5 мільйона доз російського "Супутника V". Відповідну заяву вже підписали представники Баварії та Росії.

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Зазначається, що виробництво препарату протягом 2021 року може початися на заводі в баварському місті Іллертиссен. Водночас сам міністр охорони здоров'я Німеччини Холечек назвав російську вакцину "високоефективною".

"Супутник V" перевірятимуть в ЄС

Європейський регулятор лікарських засобів наразі перевіряє вакцину на безпеку застосування. Перевірку проводять за тією ж методикою, яка раніше була використана щодо інших, вже допущених до застосування в ЄС препаратів.

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