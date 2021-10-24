В цілому уряд Німеччини схвалив передачу третім країнам 100 мільйонів доз вакцин від різних виробників. В основному вони повинні розподілятися через механізм COVAX.
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Кому дісталось найбільше
Загалом Німеччина надала різним країнам 7,6 мільйона доз вакцини AstraZeneca проти COVID-19. Найбільше отримали такі країни:
- В'єтнам – 2,6 мільйона доз;
- Україна – 1,5 мільйона;
- Єгипет, Гана – кожна по 1,2 мільйона;
- Намібія – 0,2 мільйона.
Ще 350 тисяч доз мають відправити до Таїланду. А з жовтня Німеччина передаватиме до COVAX вакцини від виробника Johnson & Johnson.
Що таке COVAX?Це глобальна ініціатива, яка об'єднує 180 країн світу. Основна мета цього механізму – прискорення розробки й виробництва вакцин проти COVID-19 та гарантія справедливого і рівного до них доступу.
Окремий фінансовий фонд викуповує потенційні вакцини, щоб щонайменше 20% населення кожної зі 180 країн-членів могли отримати щеплення.
Ініціатива була створена для боротьби з нерівністю – ще тоді прогнозувалося, що багаті країни скуплять більшість доступних доз COVID-вакцин.
Передісторія
- Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) вирішила забезпечити бідні країни тестами і таблетками для пацієнтів з COVID-19.
- Німеччина також вклала 2,2 мільярда євро в глобальні програми по боротьбі з коронавірусів, з них 1,6 мільярда безпосередньо в різні ініціативи ВООЗ.