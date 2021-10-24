Німеччина подарувала Україні 1,5 мільйона доз COVID-вакцини: якої саме

Німеччина безоплатно передала Україні 1,5 мільйона доз вакцини проти коронавірусу. Партії препарату AstraZeneca передали також й іншим країнам.

В цілому уряд Німеччини схвалив передачу третім країнам 100 мільйонів доз вакцин від різних виробників. В основному вони повинні розподілятися через механізм COVAX.

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Кому дісталось найбільше

Загалом Німеччина надала різним країнам 7,6 мільйона доз вакцини AstraZeneca проти COVID-19. Найбільше отримали такі країни:

В'єтнам – 2,6 мільйона доз;

Україна – 1,5 мільйона;

Єгипет, Гана – кожна по 1,2 мільйона;

Намібія – 0,2 мільйона.

Ще 350 тисяч доз мають відправити до Таїланду. А з жовтня Німеччина передаватиме до COVAX вакцини від виробника Johnson & Johnson.

Що таке COVAX? Це глобальна ініціатива, яка об'єднує 180 країн світу. Основна мета цього механізму – прискорення розробки й виробництва вакцин проти COVID-19 та гарантія справедливого і рівного до них доступу.



Окремий фінансовий фонд викуповує потенційні вакцини, щоб щонайменше 20% населення кожної зі 180 країн-членів могли отримати щеплення.



Ініціатива була створена для боротьби з нерівністю – ще тоді прогнозувалося, що багаті країни скуплять більшість доступних доз COVID-вакцин.

Передісторія