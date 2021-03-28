Попри те, що російська вакцина проти коронавірусу "Супутник V" пройшла тільки 2 фази клінічних випробувань, у Німеччині просять Євросоюз зареєструвати препарат. Ба більше, деякі чиновники наполягають, аби це зробили якнайшвидше.

Глава уряду Баварії Маркус Зедер переконаний, що рішення про реєстрацію вакцини в ЄС мають прийняти.

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Що каже Зедер

За словами чиновника, Європа зіткнулася з труднощами при закупівлі перших доз вакцин. Зедер стверджує, що країни ЄС відправляють на експорт вакцини, які виробляють на їх території, незважаючи на те, що потреба в у препаратах є в самому ЄС.

Саме тому ЄС потрібно на цей раз швидко укласти всі необхідні договори, щоб отримати стільки вакцини, скільки потрібно,

– сказав чиновник.

Зауважимо, що це вже не перша заява німецьких політиків про російську вакцину. Раніше Німеччина закликала Європейську комісію розпочати спільні закупівлі "Супутник V". Однак ЄС офіційно не визнав російську вакцину.

Що відомо про "Супутник V"

ЄС не надаватиме паспорт вакцинації проти COVID-19 людям, які вакцинувались "Супутник V".

Єврокомісія заявила, що не веде переговори з Росією стосовно закупівлі її вакцини.

Додамо, наприкінці березня президентка Молдови Майя Санду написала президенту Росії Володимиру Путіну листа з проханням отримати "Супутник V".

Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу