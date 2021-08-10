Німеччина скасує безкоштовне тестування: причина

У Німеччині планують скасувати безоплатне тестування на коронавірус, аби заохотити людей вакцинуватись. Скоротити кількість тестів планують з жовтня.

Проєкт обговорять 10 серпня. Згідно з ним, громадянам пропонуватимуть безкоштовно вакцинуватись і, отже, платникам податків більше недоцільно брати на себе витрати на тестування.

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Стає очевидним, що тести для людей, які могли бути вакциновані, більше не будуть безкоштовними з середини жовтня,

– цитує слова міністра пресслужба бундестагу ФРН.

Втім, очевидно, що таким чином Німеччина намагається контролювати поширення небезпечного штаму Дельта, шляхом збільшення темпів вакцинації.

До слова, в кінці липня Хельге Браун попередив, що в разі зростання захворюваності на коронавірус, в країні можуть запровадити обмеження для нещеплених людей.

Також відомо, що місцева влада передасть уряду країни щонайменше 2,3 мільйона доз вакцин від коронавірусу через недостатній попит на вакцинацію серед населення.

Наразі повністю вакцинувались у ФРН 54,8% населення.

в Німеччині з 8 березня набрало чинності положення про тестування на COVID-19, відповідно до якого всі громадяни ФРН мають можливість один раз в тиждень зробити безплатний антиген-тест на коронавірус в спеціальних центрах, аптеках і медичних практиках. Для отримання тесту достатньо пред'явити посвідчення особи або карту страхування. Оплату цих тестів взяла на себе держава.