Виконувач обов'язків федерального міністра охорони здоров'я Єнс Спан оголосив зранку 26 листопада оголосив, що Німеччина оголосить обмежить авіасполучення з Південною Африкою.

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Рішення набуде чинності в ніч на 27 листопада. Авіакомпаніям буде дозволено перевозити лише німців до Німеччини. Громадяни, які прибули до країни, муситимуть пробути на самоізоляції 14 днів. Це стосується навіть вакцинованих людей.

За даними галузевої асоціації DRV, зараз німецькі туроператори приймають до 400 гостей на півдні Африки.

B.1.1.529: що відомо про новий варіант коронавірусу з Африки

Експерти побоюються, що варіант B.1.1.529 може бути дуже заразним через незвичайно велику кількість мутацій. Є ймовірність, що він може бути стійким до вакцинації.

Група експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я збереться 26 листопада для того, аби обговорити ситуацію. Ймовірно, штам B.1.1.529 позначать як "той, що викликає занепокоєння" або "цікавий варіант".

Швидше за все, він називатиметься Ню – наступна доступна літера в грецькій системі іменування варіантів коронавірусу.

Нині виявили всього 77 випадків інфікування цим варіантом. Але експерти непокояться, що це лише зафіксовані пацієнти, а реальна кількість може бути значно більшою.

Окрім Німеччини, до "червоного списку країн" Південну Африку внесли Ізраїль та Велика Британія.