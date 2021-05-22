Німеччина відкоригувала класифікацію країн за ризиком зараження коронавірусом. Велика Британія потрапила до категорії найвищого ризику інфікування коронавірусом.

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Таке рішення передбачає значні обмеження на поїздки, які набудуть чинності з неділі, 23 травня.

Зокрема, з Великої Британії до Німеччини дозволять в'їзд лише для громадян та резидентів ФРН. Також після прибуття до Німеччини людям необхідно буде дотримуватися двотижневого карантину. Його тривалість може зменшитися через негативний тест на коронавірус.

Речник федерального міністра охорони здоров'я Німеччини Єнса Шпана (Jens Spahn) пояснив, що цей крок необхідний для "запобігання швидкому поширенню індійського варіанту в Німеччині".

Якщо ми хочемо продовжувати знижувати кількість заражень, ми повинні запобігати інфікуванням заразними варіантами,

– пояснив прессекретар.

Він зазначив, додав, що люди "будуть озброєні проти такого роду небезпеки лише тоді, коли ще більше отримають щеплення".