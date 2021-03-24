Німеччина закликає Єврокомісію купити російську вакцину для країн ЄС

Німеччина закликає Європейську комісію розпочати спільні закупівлі російської вакцини "Спутник V" для країн Європейського союзу. Додамо, що Євросоюз офіційно не визнав російську вакцину "Супутник V", адже препарат пройшов тільки 2 фази клінічних випробувань.

Офіційний представник уряду Німеччини заявив на брифінгу в Берліні, що Комісія повинна спочатку отримати думку столиць країн ЄС.

Читайте також Я думаю, Україні вони б її навіть безкоштовно надали, – Кулеба про "Супутник V"

Це необхідно для того, щоб побачити, які країни зацікавлені в купівлі російської вакцини, перш ніж починати переговори за контрактом про кількість доз.

Ми попросили Комісію розпочати процедуру закупівель для "Супутника V"… Зараз ми бачимо, що Комісія перебуває у процесі запуску цієї процедури,

– заявив представник.

Також він сказав, що перші кроки процедури закупівель в ЄС можуть початися, поки йдуть перевірки. Водночас офіційні переговори з Росією ще не почалися.

"Ми вважаємо, що цей процес може початися зараз, поки триває розгляд регулюючих органів. Ми вважали б правильним, якби переговори були розпочаті негайно", – зауважив чиновник.

Російська вакцина "Супутник V": коротко

Євросоюз офіційно не визнав російську вакцину "Супутник V".

Європейський Союз не надаватиме паспорт вакцинації проти COVID-19 тим особам, кого щепили російським препаратом "Супутник V".

Єврокомісія заявила, що не веде переговори з Росією стосовно купівлі її вакцини "Супутник V".



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу