Німеччина закликає Єврокомісію купити російську вакцину для країн ЄС

Джерело:Politico
Німеччина закликає Європейську комісію розпочати спільні закупівлі російської вакцини "Спутник V" для країн Європейського союзу. Додамо, що Євросоюз офіційно не визнав російську вакцину "Супутник V", адже препарат пройшов тільки 2 фази клінічних випробувань.
Офіційний представник уряду Німеччини заявив на брифінгу в Берліні, що Комісія повинна спочатку отримати думку столиць країн ЄС.
Читайте також Я думаю, Україні вони б її навіть безкоштовно надали, – Кулеба про "Супутник V"
Це необхідно для того, щоб побачити, які країни зацікавлені в купівлі російської вакцини, перш ніж починати переговори за контрактом про кількість доз.
Ми попросили Комісію розпочати процедуру закупівель для "Супутника V"… Зараз ми бачимо, що Комісія перебуває у процесі запуску цієї процедури,
– заявив представник.
Також він сказав, що перші кроки процедури закупівель в ЄС можуть початися, поки йдуть перевірки. Водночас офіційні переговори з Росією ще не почалися.
"Ми вважаємо, що цей процес може початися зараз, поки триває розгляд регулюючих органів. Ми вважали б правильним, якби переговори були розпочаті негайно", – зауважив чиновник.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу