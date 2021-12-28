Німеччина закупила партію інноваційних таблеток проти коронавірусу
Джерело:Der Tagesspiegel
Німеччина повідомила про закупівлю мільйонної партії ліків проти коронавірусу виробництва Pfizer. Йдеться про препарат Паксловід.
Перші поставки ліків очікують в країні уже в січні 2022 року До слова, цей препарат замовила також й Україна.
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Що в Німеччині кажуть про ліки
У німецькому МОЗ вважають, що препарат надзвичайно перспективний, оскільки він може значно полегшити важкий перебіг коронавірусу, якщо його застосувати на ранній стадії.
Я сподіваюся, що ми зможемо запобігти численним важким перебігам у відділеннях інтенсивної терапії,
– зазначив міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах.
Коронавірус стане легким захворюванням
Міністр вважає, що повільно, завдяки комбінації все більш ефективних вакцин та варіантів лікування, COVID-19 стане хворобою, "яка втратить свій жах".
Я б хотів, щоб ми боролися з ковідом за допомогою масової вакцинації та ефективних препаратів, ніж щоб ми були змушені закривати школи,
– додав міністр.
У Німеччині запустили процедуру екстреного схвалення препарату Паксловід.Зверніть увагу! Препарат попередньо отримав схвалення Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA).
Коротко про Паксловід
У компанії-розробнику Pfizer раніше заявляли, що дослідження таблеток підтвердили, що вони знижують ризик госпіталізації та смерті пацієнтів із групи ризику – на 89%.
Нагадаємо, що Україна теж підписала договір з компанією Pfizer про основні умови закупівлі ліків для амбулаторного лікування хворих COVID-19. За словами міністра МОЗ Віктора Ляшка, законтрактовано до 30 тисяч курсів лікарського засобу.
Деталі Експериментальна таблетка Pfizer знижує ризик госпіталізації та смерті на 89%: заява компанії