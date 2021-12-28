Німеччина закупила партію інноваційних таблеток проти коронавірусу

Німеччина повідомила про закупівлю мільйонної партії ліків проти коронавірусу виробництва Pfizer. Йдеться про препарат Паксловід.

Перші поставки ліків очікують в країні уже в січні 2022 року До слова, цей препарат замовила також й Україна.

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Що в Німеччині кажуть про ліки

У німецькому МОЗ вважають, що препарат надзвичайно перспективний, оскільки він може значно полегшити важкий перебіг коронавірусу, якщо його застосувати на ранній стадії.

Я сподіваюся, що ми зможемо запобігти численним важким перебігам у відділеннях інтенсивної терапії,

– зазначив міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах.

Коронавірус стане легким захворюванням

Міністр вважає, що повільно, завдяки комбінації все більш ефективних вакцин та варіантів лікування, COVID-19 стане хворобою, "яка втратить свій жах".

Я б хотів, щоб ми боролися з ковідом за допомогою масової вакцинації та ефективних препаратів, ніж щоб ми були змушені закривати школи,

– додав міністр.

У Німеччині запустили процедуру екстреного схвалення препарату Паксловід.

Коротко про Паксловід

У компанії-розробнику Pfizer раніше заявляли, що дослідження таблеток підтвердили, що вони знижують ризик госпіталізації та смерті пацієнтів із групи ризику – на 89%.

Паксловід – що це за препарат PF-07321332 — противірусний препарат, розроблений компанією Pfizer. Паксловід містить нірматрелвір, який пригнічує білок SARS-CoV-2, щоб зупинити реплікацію вірусу, і ритонавір, який уповільнює розпад нірматрелвіру, щоб допомогти йому залишатися в організмі протягом більш тривалого періоду у вищих концентраціях.

Нагадаємо, що Україна теж підписала договір з компанією Pfizer про основні умови закупівлі ліків для амбулаторного лікування хворих COVID-19. За словами міністра МОЗ Віктора Ляшка, законтрактовано до 30 тисяч курсів лікарського засобу.

Деталі Експериментальна таблетка Pfizer знижує ризик госпіталізації та смерті на 89%: заява компанії