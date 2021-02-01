Німеччина зголосилася рятувати Португалію від коронавірусної кризи
Німецьке військове відомство скерує медиків та лікарське обладнання у Португалію – для боротьби з коронавірусом. Офіційний Лісабон звернувся по допомогу через критичну ситуацію з госпіталізацією в країні.
Джерело: Portugal resident
Тільки 7 із 850 ліжок станом на кінець січня 2021 року у відділеннях інтенсивної терапії залишаються вільними для пацієнтів з коронавірусом. І це при тому, що в країні мешкають 10 мільйонів людей, понад 700 тисяч із яких інфікувалися.
Тут детальніше 7 ліжок для тяжкохворих на всю країну: у Португалії б'ють на сполох через COVID-19
Як Німеччина допоможе Португалії долати COVID-19
- Німеччина відправить у Португалію 27 лікарів та інших медичних працівників (всі вони вже вакциновані).
- Разом із медиками поїдуть стаціонарні та мобільні апарати ШВЛ (штучної вентиляції легень), а ще й польові ліжка.
- Запланували місію тривалістю у три тижні.
Тим часом у столиці Португалії Лісабоні ліжок для інфікованих коронавірусом вже немає. Хворих навіть транспортували на острів Мадейра.
- Аби допомогти з цим, людей, які потребують реанімації, зголосилася приймати у своїх лікарнях Австрія.
Поки що невідомо, скільки саме, та яким транспортом їх будуть перевозити, але належний досвід країна має – раніше Австрія вже приймала пацієнтів з Італії, Франції та Чорногорії.
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