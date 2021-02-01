Німеччина зголосилася рятувати Португалію від коронавірусної кризи

Німецьке військове відомство скерує медиків та лікарське обладнання у Португалію – для боротьби з коронавірусом. Офіційний Лісабон звернувся по допомогу через критичну ситуацію з госпіталізацією в країні.
Джерело: Portugal resident
Тільки 7 із 850 ліжок станом на кінець січня 2021 року у відділеннях інтенсивної терапії залишаються вільними для пацієнтів з коронавірусом. І це при тому, що в країні мешкають 10 мільйонів людей, понад 700 тисяч із яких інфікувалися.
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Тим часом у столиці Португалії Лісабоні ліжок для інфікованих коронавірусом вже немає. Хворих навіть транспортували на острів Мадейра.
Поки що невідомо, скільки саме, та яким транспортом їх будуть перевозити, але належний досвід країна має – раніше Австрія вже приймала пацієнтів з Італії, Франції та Чорногорії.