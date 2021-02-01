Німеччина зголосилася рятувати Португалію від коронавірусної кризи

Німецьке військове відомство скерує медиків та лікарське обладнання у Португалію – для боротьби з коронавірусом. Офіційний Лісабон звернувся по допомогу через критичну ситуацію з госпіталізацією в країні.

Джерело: Portugal resident

Тільки 7 із 850 ліжок станом на кінець січня 2021 року у відділеннях інтенсивної терапії залишаються вільними для пацієнтів з коронавірусом. І це при тому, що в країні мешкають 10 мільйонів людей, понад 700 тисяч із яких інфікувалися.

Тут детальніше 7 ліжок для тяжкохворих на всю країну: у Португалії б'ють на сполох через COVID-19

Як Німеччина допоможе Португалії долати COVID-19

Німеччина відправить у Португалію 27 лікарів та інших медичних працівників (всі вони вже вакциновані).

(всі вони вже вакциновані). Разом із медиками поїдуть стаціонарні та мобільні апарати ШВЛ (штучної вентиляції легень), а ще й польові ліжка.

Запланували місію тривалістю у три тижні.

Тим часом у столиці Португалії Лісабоні ліжок для інфікованих коронавірусом вже немає. Хворих навіть транспортували на острів Мадейра.

Аби допомогти з цим, людей, які потребують реанімації, зголосилася приймати у своїх лікарнях Австрія.

Поки що невідомо, скільки саме, та яким транспортом їх будуть перевозити, але належний досвід країна має – раніше Австрія вже приймала пацієнтів з Італії, Франції та Чорногорії.