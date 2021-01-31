У Німеччині допустили використання вакцин з Росії та Китаю: за якої умови

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан заявив, що не проти використання у Німеччині вакцин проти коронавірусу з Росії чи Китаю.

Джерело: DPA

Аби говорити про це предметніше, вакцина, безумовно, повинна пройти звичайний процес схвалення у Євросоюзі, пояснив глава МОЗ Німеччини.

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Якщо вакцина безпечна та ефективна, незалежно від того, в якій країні вона була вироблена, тоді вона, звичайно, може допомогти в боротьбі з пандемією,

– підкреслив Шпан.

Зауважимо, що станом на 31 січня у Німеччині підтвердили 2 224 911 випадок коронавірусу. Від ускладень, спричинених недугою, померли 57 152 людини. Вилікуватися вдалося 1 939 753 пацієнтам.

Раніше у Німеччині озвучили умови для виробництва російської вакцини "Супутник V" у ЄС. Це можливо лише після того, як препарат сертифікує Європейське агентство з лікарських засобів (EMA).

Що варто знати про російську та китайську вакцини

ВООЗ не рекомендує використовувати "Супутник V" – російську вакцину від COVID-19. Оскільки, дані про її ефективність не підтверджені.

– російську вакцину від COVID-19. Оскільки, дані про її ефективність не підтверджені. Дані щодо якості китайського препарату CoronaVax є суперечливими. Та якщо ефективність перевищуватиме 70%, його придбає Україна.