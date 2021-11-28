У Німеччині лікар щепляв охочих саморобною вакциною від COVID-19

Німецький лікар та підприємець вакцинував людей саморобною вакциною від коронавірусу. Це може бути незаконно, адже препарат не пройшов повноцінних клінічних випробувань й не отримав відгуків у жодному поважному медичному виданні.

Медик встиг 27 листопада вакцинувати кілька десятків людей. Проводив щеплення в аеропорту німецького міста Любек.

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У Німеччині лікар вирішив щепити людей вакциною власного виробництва

Вінфрід Штьоккер є професором медицини та власником аеропорту, де й проводив щеплення.

Правоохоронці перервали акцію "вакцинації від коронавірусу" охочих препаратом, який не мав офіційної реєстрації,

– мовиться у повідомленні.

Попередньо відомо, що в аеропорту зібралися орієнтовно 230 людей. З них понад 50 добровольців встигли отримати "вакцину". Уколи інших припинила поліція та служба охорони правопорядку.

Дії професора можуть бути порушенням закону

Якщо підозри правоохоронців виправдаються, то "вакцинація" Штьоккера буде кваліфікована як порушення закону про лікарські засоби.

До речі, відомо – препарат медик розробив у своїй лабораторії. Спочатку тестував його на собі, членах сім'ї та друзях. Згодом робив щепленням декільком десяткам добровольців.

Що відомо про вакцину професора Штьоккера