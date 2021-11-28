У Німеччині лікар щепляв охочих саморобною вакциною від COVID-19
Джерело:DW
Німецький лікар та підприємець вакцинував людей саморобною вакциною від коронавірусу. Це може бути незаконно, адже препарат не пройшов повноцінних клінічних випробувань й не отримав відгуків у жодному поважному медичному виданні.
Медик встиг 27 листопада вакцинувати кілька десятків людей. Проводив щеплення в аеропорту німецького міста Любек.
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У Німеччині лікар вирішив щепити людей вакциною власного виробництва
Вінфрід Штьоккер є професором медицини та власником аеропорту, де й проводив щеплення.
Правоохоронці перервали акцію "вакцинації від коронавірусу" охочих препаратом, який не мав офіційної реєстрації,
– мовиться у повідомленні.
Попередньо відомо, що в аеропорту зібралися орієнтовно 230 людей. З них понад 50 добровольців встигли отримати "вакцину". Уколи інших припинила поліція та служба охорони правопорядку.
Дії професора можуть бути порушенням закону
Якщо підозри правоохоронців виправдаються, то "вакцинація" Штьоккера буде кваліфікована як порушення закону про лікарські засоби.
До речі, відомо – препарат медик розробив у своїй лабораторії. Спочатку тестував його на собі, членах сім'ї та друзях. Згодом робив щепленням декільком десяткам добровольців.
Що відомо про вакцину професора Штьоккера
- Свою вакцину Вінфрід Штьоккер розробив на "рекомбінантному антигені, який можна легко та дешево отримати у пробірці".
- Вона має аналогічний принцип дії як і вакцина американського концерну Novavax, заявку щодо реєстрації якої наразі розглядає регулятор.
- Однак професор не мав, ані офіційного дозволу, ані дослідницького протоколу, ані доклінічного допуску, щоб вакцинувати людей.
- Відомо, що у вересні 2020 року Штьоккер повідомив про результати своїх досліджень Інститут імені Пауля Ерліха, який і відповідає у Німеччині за реєстрацію вакцин та моніторинг галузі. Він просив їх розширити досліди, аби підтвердити ефективність вакцини. Проте заклад звернувся в прокуратуру.