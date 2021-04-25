Інцидент ймовірно трапився вранці 21 квітня у місцевому центрі вакцинації. 40-річна медсестра готувала шприци для щеплень.

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Замість вакцини жінка набрала у шприци фізрозчин

Проте, як повідомляють ЗМІ, жінка впустила одну з ампул та розбила її. Отож у шприци вона набрала не вакцину, а фізрозчин.

Аби приховати свій вчинок, медична працівниця нікому нічого не сказала. Лише 24 квітня вона поділилась правдою зі співробітницею. Про надзвичайну подію дізналось керівництво і жінка одразу залишилась без роботи. Її уже допитали правоохоронці, які й відкрили кримінальну справу.

Наразі визначити, кому вкололи фізрозчин, не можна

Проблема у тому, що поки що з'ясувати, хто саме залишився без справжньої вакцини, не можна. Вже 5 травня усім, хто отримував щеплення цією партією, доведеться здавати тести на антиген.

Цікаво! Раніше через вакцинацію позбувся посади бургомістр міста Галле Бернд Віґанд. Він отримав щеплення поза чергою, як і кілька його підлеглих.

Коротко про вакцинацію у Німеччині