У Німеччині мутований COVID-19 виявили ще у листопаді, – ЗМІ
У Німеччині випадок нового штаму коронавірусу міг бути вже у листопаді. Як повідомляють ЗМІ, саме від мутованого COVID-19 помер літній чоловік.
На мутований коронавірус хворіли також донька та дружина померлого
Новий штам начебто виявили не лише у померлого пацієнта, а й у його дружини. Про це інформує Die Welt посиланням на джерела у Міністерстві охорони здоров'я Нижньої Саксонії.
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Експерти МОЗ з'ясували, що донька померлого була у листопаді у Великій Британії, де і інфікувалась новим штамом недуги. І дочка, і дружина померлого успішно одужали від коронавірусу.
Результати щодо нового штаму у Німеччині підтвердила референтна лабораторія у берлінській клініці "Шаріте".
Головне про новий штам коронавірусу
- Про мутований коронавірус у Великій Британії повідомили у грудні.
- Новий штам виявили начебто ще у вересні, проте широко поширюватись він розпочав наприкінці листопада.
- Особливість цього вірусу у тому, що він набагато більше заразний, ніж попередній.
- Недугу уже виявили у низці країн світу.
- Кілька десятків держав припинили з Великою Британією пасажирське сполучення.
Що відомо про новий штам коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
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