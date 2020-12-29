У Німеччині випадок нового штаму коронавірусу міг бути вже у листопаді. Як повідомляють ЗМІ, саме від мутованого COVID-19 помер літній чоловік.

На мутований коронавірус хворіли також донька та дружина померлого

Новий штам начебто виявили не лише у померлого пацієнта, а й у його дружини. Про це інформує Die Welt посиланням на джерела у Міністерстві охорони здоров'я Нижньої Саксонії.

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Експерти МОЗ з'ясували, що донька померлого була у листопаді у Великій Британії, де і інфікувалась новим штамом недуги. І дочка, і дружина померлого успішно одужали від коронавірусу.

Результати щодо нового штаму у Німеччині підтвердила референтна лабораторія у берлінській клініці "Шаріте".

Головне про новий штам коронавірусу

Про мутований коронавірус у Великій Британії повідомили у грудні.

Новий штам виявили начебто ще у вересні, проте широко поширюватись він розпочав наприкінці листопада.

Особливість цього вірусу у тому, що він набагато більше заразний, ніж попередній.

Недугу уже виявили у низці країн світу.

Кілька десятків держав припинили з Великою Британією пасажирське сполучення.

Що відомо про новий штам коронавірусу / Інфографіка 24 каналу