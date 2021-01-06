Співпраця c Росією для європейського виробництва вакцини від коронавірусу "Спутник V" можлива тільки після сертифікації з боку Європейського агентства з лікарських засобів (EMA).

Наразі Європейський регулятор не приймав рішення стосовно сумнівної російської вакцини. Про це заявила на брифінгу заступниця офіційного представника Кабміну ФРН Ульріке Деммер.

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Деммер додала, що їй невідомо, чи надійшов такий запит в EMA.

Якщо говорити про виробничі потужності в Європі для російської вакцини, то це можливо, тільки якщо ЕМА цей препарат допустить,

– сказала заступниця офіційного представника Кабміну ФРН.

До слова, російський президент Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель провели телефонну розмову, під час якої обговорили можливі перспективи спільного виробництва вакцин від коронавірусу.

Коротко про російську вакцину