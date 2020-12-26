У Німеччині 26 грудня розпочалася вакцинація населення від коронавірусу. Першу вакцину отримала 101-річна Едіт Квойцаллі.

Німеччина стала другою країною Євросоюзу, яка розпочала вакцинацію. Про це повідомляє Bild.

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Вакцинація стартувала у будинку для людей літнього віку у місті Гальберштадт.

Квойцаллі легко перенесла вакцинацію. Жінка була спокійною та усміхалася .

Адміністратор будинку для людей літнього віку Тобіас Крюґер зауважив, що влада цікавилася, чи готові люди до вакцинації.

Кожен день очікування – це ще один день зволікання,

– наголосив Крюґер.

Що відомо про вакцинацію у Німеччині