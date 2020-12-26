У Німеччині першу вакцину від COVID-19 отримала 101-річна жінка
У Німеччині 26 грудня розпочалася вакцинація населення від коронавірусу. Першу вакцину отримала 101-річна Едіт Квойцаллі.
Німеччина стала другою країною Євросоюзу, яка розпочала вакцинацію. Про це повідомляє Bild.
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Вакцинація стартувала у будинку для людей літнього віку у місті Гальберштадт.
Квойцаллі легко перенесла вакцинацію. Жінка була спокійною та усміхалася .
Адміністратор будинку для людей літнього віку Тобіас Крюґер зауважив, що влада цікавилася, чи готові люди до вакцинації.
Кожен день очікування – це ще один день зволікання,
– наголосив Крюґер.
Що відомо про вакцинацію у Німеччині
- Усі країни ЄС вже отримали вакцину.
- Офіційна процедура вакцинування у Німеччині стартує у неділю, 27 грудня.
- Першими вакцину отримають люди, яким виповнилося 80 років.
- У країні працюватимуть понад 400 центрів імунізації.
- Від початку пандемії у Німеччині зафіксували понад 1,6 мільйона заражених.
- Померли понад 29 тисяч інфікованих.
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