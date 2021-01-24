Міністерство внутрішніх справ Німеччини попереджає про можливість масових акцій, спрямованих на перешкоджання кампанії вакцинації від коронавірусу.

Правоохоронцям вже відомо про "кілька ймовірних спроб роздобути інформацію про німецьких виробників вакцин", пише DW.

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Ризик кібератак оцінюють "як високий". Потенційними цілями для шпигунства та саботажу з боку іноземних спецслужб у МВС Німеччини вважають дослідницькі установи, а також виробничі об'єкти та регуляторні органи.

Міністерство також попередило про деструктивні акції прихильників теорій змови.

Довідка: масова вакцинація проти коронавірусу стартувала в Німеччині 27 грудня. Згідно з даними Інститут імені Роберта Коха, відтоді в країні вакциновано близько 1,5 мільйона людей.

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