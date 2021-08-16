При в інших регіонах Німеччини погодилися розпочати щеплення третьою дозою вакцини з вересня цього року. Там ще тривають заходи з підготовки до кампанії з вакцинації.

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Вакцинація третьою дозою у Німеччині

Третю дозу вакцини пропонують мешканцям будинків для літніх людей, особам, які потребують догляду, та людям від 80 років. Ще однією передумовою для отримання третього щеплення є мінімальний строк у шість місяців, який має минути після другого щеплення.

Реакція експертів

Через вузьку направленість ревакцинації у МОЗ країни не очікують великого напливу охочих зробити третє щеплення у центрах вакцинації. Там вважають, що більшість щеплень третьою дозою вакцини буде організовано за допомогою сімейних лікарів.

Голова німецької Постійної комісії з вакцинації Томас Мертенс (Thomas Mertens) стримано відреагував на плани німецької влади. Він вважає вакцинацію третьою дозою у вересні передчасною, але не шкідливою.

Вакцинація третьою дозою в інших країнах

Джерело: ВООЗ