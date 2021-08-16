При в інших регіонах Німеччини погодилися розпочати щеплення третьою дозою вакцини з вересня цього року. Там ще тривають заходи з підготовки до кампанії з вакцинації.
Також на тему: Кузін повідомив, коли українців повторно вакцинуватимуть від COVID-19
Вакцинація третьою дозою у Німеччині
Третю дозу вакцини пропонують мешканцям будинків для літніх людей, особам, які потребують догляду, та людям від 80 років. Ще однією передумовою для отримання третього щеплення є мінімальний строк у шість місяців, який має минути після другого щеплення.
Реакція експертів
Через вузьку направленість ревакцинації у МОЗ країни не очікують великого напливу охочих зробити третє щеплення у центрах вакцинації. Там вважають, що більшість щеплень третьою дозою вакцини буде організовано за допомогою сімейних лікарів.
Голова німецької Постійної комісії з вакцинації Томас Мертенс (Thomas Mertens) стримано відреагував на плани німецької влади. Він вважає вакцинацію третьою дозою у вересні передчасною, але не шкідливою.
Вакцинація третьою дозою в інших країнах
Джерело: ВООЗ
- Ізраїль першим у світі схвалив введення третьої дози вакцини літнім людям у віці від 60 років і старше.
- ВООЗ хоче ввести заборону на ревакцинацію проти коронавірусу до кінця вересня.
- ООН підтримала заклик ВООЗ про введення мораторію на ревакцинацію.
- Це потрібно для того, щоб всі наявні запаси вакцин направити тим, хто поки їх не отримав.
- Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) дозволило вводити третю дозу вакцини для людей з ослабленою імунною системою.
- У Франції також з вересня планують розпочати ревакцинацію населення.
- В Україні не виключають вакцинацію проти коронавірусу третьою дозою, але чітких планів поки немає.