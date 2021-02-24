В Німеччині розпочалася третя хвиля коронавірусу, – Меркель
Німеччина вже зіткнулася з третьою хвилею пандемії. Влада побоюється, що наявні вакцини можуть бути неефективними проти нових штамів, які зараз циркулюють в країні.
Джерело:DW
Про це заявила канцлерка Ангела Меркель на засіданні парламентської фракції.
Також на тему: Це лакмусовий папірець: Штайнмаєр закликав поділитися вакцинами із біднішими країнами
Третя хвиля коронавірусу в Німеччині
Влада не може закривати очі на той факт, що має справу з третьою хвилею,
– сказала Меркель.
При цьому вона зазначила, що в разі, якщо в Німеччині почала поширюватися "південноафриканська" мутація коронавірусу, є небезпека того, що наявні вакцини виявляться недостатньо ефективними. У зв'язку з цим вона закликала утриматися від значних послаблень локдауну.
Меркель при цьому конкретизувала своє бачення про те, як саме потрібно знімати обмеження в трьох сферах – соціальні контакти, освітні установи та різні галузі економіки, в тому числі магазини, ресторани й готелі.
До наступної конференції за участю прем'єр-міністрів федеральних земель необхідно розробити конкретні етапи пом'якшення локдауну і необхідні умови для кожного з них.
При цьому на кожному етапі послаблення обмежень необхідно запобігти зростанню нових заражень і необхідності введення нового локдауна.
Коронавірус в Німеччині
- Локдаун в країні триває до 7 березня.
- Закритими залишаються готелі, ресторани, кафе, театри, кінотеатри, фітнес-студії, а також підприємства роздрібної торгівлі, за винятком продовольчих магазинів і аптек.
- Водночас федеральні землі отримали право самостійно вирішувати, коли й в якій формі відновлювати роботу шкіл і дитячих садів.
Поділитися новиною