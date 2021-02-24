В Німеччині розпочалася третя хвиля коронавірусу, – Меркель

Німеччина вже зіткнулася з третьою хвилею пандемії. Влада побоюється, що наявні вакцини можуть бути неефективними проти нових штамів, які зараз циркулюють в країні.

Про це заявила канцлерка Ангела Меркель на засіданні парламентської фракції.

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Третя хвиля коронавірусу в Німеччині

Влада не може закривати очі на той факт, що має справу з третьою хвилею,

– сказала Меркель.

При цьому вона зазначила, що в разі, якщо в Німеччині почала поширюватися "південноафриканська" мутація коронавірусу, є небезпека того, що наявні вакцини виявляться недостатньо ефективними. У зв'язку з цим вона закликала утриматися від значних послаблень локдауну.

Меркель при цьому конкретизувала своє бачення про те, як саме потрібно знімати обмеження в трьох сферах – соціальні контакти, освітні установи та різні галузі економіки, в тому числі магазини, ресторани й готелі.

До наступної конференції за участю прем'єр-міністрів федеральних земель необхідно розробити конкретні етапи пом'якшення локдауну і необхідні умови для кожного з них.

При цьому на кожному етапі послаблення обмежень необхідно запобігти зростанню нових заражень і необхідності введення нового локдауна.

Коронавірус в Німеччині