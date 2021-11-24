Препарат розробила команда з Тюбінгенського університету Німеччини. Під час першої фази досліджень він показав сильну реакцію лейкоцитів або Т-клітин у всіх 36 учасників випробування.
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Т-клітини – що це?
Ця вторинна імунна відповідь потенційно життєво важлива для пацієнтів із пригніченою імунною системою. Наявні на ринку вакцини проти COVID-19 пропонують слабший рівень захисту від важкого перебігу хвороби.
Вік учасників випробування становив від 18 до 80 років – вони отримали одноразову дозу вакцини.
Результати дослідження:
- Сила Т-клітинної відповіді після вакцинації була сильнішою за ту, яка спостерігалася після зараження COVID-19.
- Ефект від уколу тривав до трьох місяців.
- Окрім цього, в учасників виробився імунний захист проти різних штамів COVID-19.
CoVac-1 цілком може служити (додатковою) вакциною. Особливо для людей похилого віку і людей з ослабленим імунітетом з порушеною здатністю викликати достатню імунну відповідь після вакцинації проти SARS-CoV-2 схваленими зараз вакцинами,
– заявили дослідники.
Нині триває друга фаза випробувань препарату. Вчені з нетерпінням очікують нові дані щодо ефективності та безпеки CoVac-1.