У Німеччині суттєво послабили карантин: що дозволили

На тлі покращення епідемічної ситуації у Німеччині все більше регіонів послаблюють коронавірусні обмеження. Зокрема, в Берліні карантин пом'якшили у п'ятницю, 21 травня.

Зазначається, що ще 19 травня скасували комендантську годину. Однак досі з 23:00 до 05:00 заборонено вживати алкоголь поза місцем проживання.

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У Берліні пом'якшили карантин

З п'ятниці, 21 травня, у Берліні суттєво послабили карантинні обмеження, зокрема:

почала працювати гастрономія на відкритих терасах;

відкрилися більшість магазинів роздрібної торгівлі;

можна відвідати музеї та культурні заходи на свіжому повітрі за участі до 250 людей.

Утім, відвідувачі повинні мати або довідку про щеплення двома дозами вакцини проти COVID-19 чи про перенесення хвороби протягом 90 днів і одужання, або негативний тест, зроблений упродовж останньої доби.

Вимоги до закладів

У зв'язку з цією обставиною пересувні лабораторії швидких тестів з'явилися в різних місцях столиці Німеччини. Антигенний тест у них можна зробити безкоштовно.

Заклади, які були закриті кілька місяців, мають забезпечити відстань між відвідувачами та підвищені гігієнічні норми, наприклад:

за одним столом дозволяється сидіти максимум п’ятьом людям з двох домогосподарств;

гості також повинні залишити особисту інформацію для відстеження контактів.

Окрім цього, відтепер спортом на відкритому просторі можуть займатися групи до 10 осіб.

Ситуація з коронавірусом у Німеччині: коротко