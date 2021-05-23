У Німеччині суттєво послабили карантин: що дозволили

На тлі покращення епідемічної ситуації у Німеччині все більше регіонів послаблюють коронавірусні обмеження. Зокрема, в Берліні карантин пом'якшили у п'ятницю, 21 травня.
Зазначається, що ще 19 травня скасували комендантську годину. Однак досі з 23:00 до 05:00 заборонено вживати алкоголь поза місцем проживання.
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У Берліні пом'якшили карантин
З п'ятниці, 21 травня, у Берліні суттєво послабили карантинні обмеження, зокрема:
- почала працювати гастрономія на відкритих терасах;
- відкрилися більшість магазинів роздрібної торгівлі;
- можна відвідати музеї та культурні заходи на свіжому повітрі за участі до 250 людей.
Утім, відвідувачі повинні мати або довідку про щеплення двома дозами вакцини проти COVID-19 чи про перенесення хвороби протягом 90 днів і одужання, або негативний тест, зроблений упродовж останньої доби.Зверніть увагу! У зв'язку з цією обставиною пересувні лабораторії швидких тестів з'явилися в різних місцях столиці Німеччини. Антигенний тест у них можна зробити безкоштовно.
Вимоги до закладів
Заклади, які були закриті кілька місяців, мають забезпечити відстань між відвідувачами та підвищені гігієнічні норми, наприклад:
- за одним столом дозволяється сидіти максимум п’ятьом людям з двох домогосподарств;
- гості також повинні залишити особисту інформацію для відстеження контактів.
Окрім цього, відтепер спортом на відкритому просторі можуть займатися групи до 10 осіб.
Ситуація з коронавірусом у Німеччині: коротко
- Станом на 22 травня у Німеччині зафіксували понад 3 мільйони 652 тисячі випадків COVID-19.
- Перемогти смертельну хворобу змогли понад 3 мільйони 387 тисяч пацієнтів. Померли від ускладнень інфекції майже 88 тисяч осіб.
- Протягом минулої доби, 21 травня, на коронавірус заразилися 6 058 людей.