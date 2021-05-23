У Німеччині суттєво послабили карантин: що дозволили

23 травня 2021 , 21:09
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Джерело:

"Укрінформ"

На тлі покращення епідемічної ситуації у Німеччині все більше регіонів послаблюють коронавірусні обмеження. Зокрема, в Берліні карантин пом'якшили у п'ятницю, 21 травня.

Зазначається, що ще 19 травня скасували комендантську годину. Однак досі з 23:00 до 05:00 заборонено вживати алкоголь поза місцем проживання.

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У Берліні пом'якшили карантин

З п'ятниці, 21 травня, у Берліні суттєво послабили карантинні обмеження, зокрема:

  • почала працювати гастрономія на відкритих терасах;
  • відкрилися більшість магазинів роздрібної торгівлі;
  • можна відвідати музеї та культурні заходи на свіжому повітрі за участі до 250 людей.

Утім, відвідувачі повинні мати або довідку про щеплення двома дозами вакцини проти COVID-19 чи про перенесення хвороби протягом 90 днів і одужання, або негативний тест, зроблений упродовж останньої доби.

Зверніть увагу! У зв'язку з цією обставиною пересувні лабораторії швидких тестів з'явилися в різних місцях столиці Німеччини. Антигенний тест у них можна зробити безкоштовно.

Вимоги до закладів

Заклади, які були закриті кілька місяців, мають забезпечити відстань між відвідувачами та підвищені гігієнічні норми, наприклад:

  • за одним столом дозволяється сидіти максимум п’ятьом людям з двох домогосподарств;
  • гості також повинні залишити особисту інформацію для відстеження контактів.

Окрім цього, відтепер спортом на відкритому просторі можуть займатися групи до 10 осіб.

Ситуація з коронавірусом у Німеччині: коротко

  • Станом на 22 травня у Німеччині зафіксували понад 3 мільйони 652 тисячі випадків COVID-19.
  • Перемогти смертельну хворобу змогли понад 3 мільйони 387 тисяч пацієнтів. Померли від ускладнень інфекції майже 88 тисяч осіб.
  • Протягом минулої доби, 21 травня, на коронавірус заразилися 6 058 людей.
Автор: Олег Васьків