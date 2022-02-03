Друга ревакцинація в Німеччині
Про це заявив глава німецької Постійної комісії з вакцинації (STICO) Томас Мартенс. За його словами, останні дані з Ізраїлю свідчать про те, що четверта доза показала "деяке покращення захисту від інфекції і більш значне поліпшення захисту від важкого перебігу захворювання".
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Тому STICO невдовзі випустить свою рекомендацію щодо другої ревакцинації мРНК-вакцинами (Pfizer та Moderna).
Щодо вакцин, які були адаптовані до варіанту "Омікрон", то комісія має спочатку дочекатися даних клінічних досліджень Moderna та Biontech/Pfizer,
– зазначив Мартенс.
Четверта доза вакцинації проти коронавірусу
- Ізраїль першим у світі почав щеплювати четвертою дозою COVID-вакцини усіх дорослих. Там вже сотні тисяч людей пройшли через другу ревакцинацію
- Ізраїльський медичний центр "Шиба" раніше повідомляв, що четверта вакцина проти коронавірусу підвищує рівень антитіл більше, ніж третє щеплення.
- Раніше ці ж науковці заявили, що протягом тижня після введення четвертої дози кількість антитіл у крові збільшується майже вп'ятеро.
- У США Центр контролю та профілактики захворювань (CDC) також дозволив щеплювати четвертою дозою вакцини проти коронавірусу.
- А в Туреччині схвалили п'яту додаткову дозу вакцини. Щеплення дозволили тим людям, які вже отримали дві дози китайської вакцини Sinovac і дві дози вакцини BioNTech.