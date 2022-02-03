Друга ревакцинація в Німеччині

Про це заявив глава німецької Постійної комісії з вакцинації (STICO) Томас Мартенс. За його словами, останні дані з Ізраїлю свідчать про те, що четверта доза показала "деяке покращення захисту від інфекції і більш значне поліпшення захисту від важкого перебігу захворювання".

Читайте також: В Угорщині хочуть дозволити четверте щеплення проти COVID-19

Тому STICO невдовзі випустить свою рекомендацію щодо другої ревакцинації мРНК-вакцинами (Pfizer та Moderna).

Щодо вакцин, які були адаптовані до варіанту "Омікрон", то комісія має спочатку дочекатися даних клінічних досліджень Moderna та Biontech/Pfizer,

– зазначив Мартенс.

Четверта доза вакцинації проти коронавірусу