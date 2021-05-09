У Німеччині вакцинованих людей звільнили від карантинних обмежень

На тлі покращення епідемічної ситуації в Німеччині планують послабити карантин. Водночас громадяни, які щепились від COVID-19, вже зараз звільняються від дотримання низки обмежень.
Однак пом'якшення, що починають діяти з 9 травня, не скасовують носіння масок у магазинах, транспорті та інших громадських місцях.
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Що дозволять вакцинованим
Вакциновані, а також ті, хто одужав від коронавірусу, не зобов'язані:
- дотримуватися обмеження за кількістю соціальних контактів;
- дотримуватися комендантської години;
- показувати негативний ПЛР-тест у перукарнях та інших сервісах.
Окрім цього, повертаючись у Німеччину, цим громадянам не потрібно відбувати обов'язковий карантин, тільки якщо вони приїжджають не з країн з високим ризиком поширення мутацій COVID-19.Зверніть увагу! Через зниження кількості хворих коронавірус громадян влада багатьох федеральних земель Німеччини розглядає послаблення карантинних обмежень у найближчі тижні.
Так, у Баварії, де діяли одні з найсуворіших обмежень в країні, з 10 травня відкриються ресторани, театри, кінотеатри та пивні сади, а з 21 травня будуть відкриті готелі, кемпінги та котеджі для здачі в оренду відпочивальникам.
Ситуація з коронавірусом у Німеччині: коротко
- З початку пандемії в Німеччині на коронавірус захворіли понад 3 мільйони 500 тисяч людей.
- Перемогти смертельну інфекцію вдалося понад 3 мільйонам 150 тисячам осіб
- Померли від ускладнень COVID-19 понад 85 тисяч пацієнтів.