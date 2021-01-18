В Німеччині виявили абсолютно нову версію коронавірусу: що про це відомо
На півдні Німеччини виявили нову мутацію коронавірусної інфекції. Виникнення штаму пов'язують зі спалахом COVID-19 в клініці міста Гарміш-Партенкірхен (Баварія).
Що відомо про виявлення нової мутації
Там коронавірус виявили у 73 людей, захворіли як співробітники, так пацієнти клініки. Невідому ж мутацію виявили у трьох людей.
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Зразки пацієнтів направили для подальшого дослідження в берлінську клініку "Шаріте".
Фахівці підтвердили, що мова дійсно йде про абсолютно нову варіацію коронавірусу, але поки не знають, які її особливості.
Чому коронавірус мутуєЦе РНК-вірус, тобто сукупність генетичного матеріалу, який при контакті з господарем створює нові копії себе. Зазвичай такі зміни для РНК-вірусів є нормальними.
Які мутації коронавірусу відомі світу
- Загалом у світі було виявлено вже понад 12 тисяч мутацій SARS-CoV-2.
- В грудні 2020 року в Великобританії заявили про виявлення нового штаму коронавірусу SARS-CoV-2.
- Згодом стало відомо про виявлення в Південно-Африканській Республіці нового штаму коронавірусу.
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Новий штам COVID-19 / Інфографіка 24 каналу
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