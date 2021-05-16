Глава комісії Томас Мертенс з вакцинації в Німеччині (STIKO) вважає, що нинішні щеплення проти коронавірусної інфекції будуть не останніми.

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Вірус не піде від нас. Тому нинішні щеплення від коронавірусу будуть не останніми. Потрібно бути готовими до того, що в майбутньому році, можливо, всім нам доведеться освіжити щеплення,

– заявив Томас Мертенс.

Експерт Соціал-демократичної партії Німеччини з питань охорони здоров'я та колишній епідеміолог Карл Лаутербах повідомив, що імунітет до коронавірусу після щеплення тримається близько 6 місяців. Відтак, за його словами, деяким людям доведеться проходити повторну вакцинацію вже цієї осені.

Лаутербах сказав, якщо Німеччиною поширюватимуться нові штами та мутації коронавірусу, проти яких вакцини будуть неефективними, то починати повторну вакцинацію покращеними препаратами доведеться ще раніше.

Що цікаво, раніше в компанії Pfizer заявляли про необхідність третьої дози вакцини для ще більш ефективного захисту від коронавірусу.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу