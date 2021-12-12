У Німеччині вважають, що пандемія COVID-19 триватиме ще 4 роки

Людству не вдасться повністю перемогти коронавірус у найближчі роки. Принаймні у цьому переконаний голова МОЗ Німеччини Карл Лаутербах.

За його словами, людство не зможе перемогти коронавірус щонайменше 4 найближчих роки. Міністр переконаний – цьому заважатимуть нові штами SARS-CoV-2.

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Нам не вдасться повністю перемогти коронавірус в доступному для огляду майбутньому – чотири роки. Потрібно бути реалістами,

– заявив Карл Лаутербах.

Він зауважив, що коронавірус регулярно мутує і нові варіанти часто фіксують у людей з імунодефіцитом, аутоімунними захворюваннями, або ж онкологією.

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Новий голова МОЗ Німеччини Карл Лаутербах є прихильником обов'язкової вакцинації. Він переконаний, що у випадку чіткої кампанії щеплення нові варіанти SARS-CoV-2 не являтимуть загрози людству. А сама вакцинація перешкоджатиме подальшому поширенню вірусу.

Лаутебрах також припустив, що бустерного щеплення на тлі стрімкого поширення нового штаму Омікрон може бути недостатньо. Однак введення четвертої дози залежатиме від того, чи з'являтимуться нові штами та як люди переноситимуть південноафриканський варіант.

Чому коронавірус мутує

Джерело: Healthline

Коронавірус SARS CoV-2 є РНК-вірусом. Як тільки вірус РНК вступає в контакт з господарем, то починає створювати нові копії себе, які продовжують інфікувати інші клітини.

Чим більше копій вірусу створюється, тим більше мутацій виникає. Їхня основна мета – виживання.

Еволюційно залишаються найсильніші варіанти, які здатні протистояти імунітету та ті, що легше інфікують. Таким чином найсильніші популяції вірусів витісняють слабших.

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