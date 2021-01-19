У Німеччині виявили новий штам коронавірусу. Він відрізняється від мутацій, як раніше виявили у ПАР і Великій Британії.

У 35 пацієнтів лікарні баварського міста Гарміш-Партенкірхен, що на півдні Німеччини, виявили нову варіацію SARS-CoV-2. Про це повідомляє Deutsche Welle.

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Директор медичної установи зауважив, що поки що не має інформації, на скільки заразний та смертоносний новий штам.

Той факт, що це новий варіант, не означає, що він більш заразний,

– пояснив директор клініки Франк Нідербюль.

Його заступник Клеменс Стокклаузнер додав, що поки що немає потреби панікувати. Адже необхідно спершу дочекатися повного секвенування зразків.

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Зразки пацієнтів відправили в берлінську лікарню "Шаріте" для подальшого дослідження.

Поки що неможливо сказати, чи має нова мутація будь-яке клінічне значення.

Ситуація з коронавірусом в країні

Впродовж декількох останніх днів у Німеччині спала захворюваність на коронавірус. Це видно й за кількістю госпіталізацій, адже завантаженість відділень інтенсивної терапії інфікованими коронавірусом знизилася на 10-15%.

Нині 16 прем'єр-міністрів федеральних земель Німеччини повинні зустрітися з канцлеркою Ангелою Меркель, аби обговорити можливе посилення карантинних обмежень в країні.