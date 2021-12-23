Про першу у Німеччині смерть після зараження варіантом Омікрон повідомили в Інституті Роберта Коха (RKI).

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Стать людини невідома. Повідомляється лише, що померлому було від 60 до 79 років. Більше про нього нічого не відомо.

Омікрон в Німеччині

Досі в країні зареєстрували 3 198 випадків зараження цим варіантом вірусу.

48 з цих інфікованих Омікроном людей госпіталізували. Це приблизно 2% хворих.

Більшість випадків зараження цим штамом коронавірусу в Німеччині припадає на людей від 15 до 34 років (1 501) і від 35 до 59 років (1 050).

Довідка. Перший випадок захворювання Омікроном в країні зареєстрували приблизно з 15 по 21 листопада 2021 року.

У період із 13 по 19 грудня влада зареєструвала найбільшу кількість – 1818 – зареєстрованих випадків захворювання Омікроном.

Як повідомлялося, у зв'язку зі стрімким поширенням цього варіанту коронавірусу канцлер Німеччини Олаф Шольц не виключає, що в країні введуть новий локдаун.

Що варто знати про штам коронавірусу Омікрон Вчені з ПАР вперше забили на сполох з приводу Омікрону менше ніж місяць тому,

26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я визначила його як "варіант, що викликає занепокоєння". Відтоді наявність мутації виявили у понад 90 країнах.



Згідно Вчені з ПАР вперше забили на сполох з приводу Омікрону менше ніж місяць тому,26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я визначила його як "варіант, що викликає занепокоєння". Відтоді наявність мутації виявили у понад 90 країнах.Згідно з новими дослідженнями у ПАР, інфіковані Омікроном в 11 разів рідше (лише 1,7%) потребують госпіталізації, ніж інфіковані Дельтою.

Коронавірус в Німеччині