Про першу у Німеччині смерть після зараження варіантом Омікрон повідомили в Інституті Роберта Коха (RKI).
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Стать людини невідома. Повідомляється лише, що померлому було від 60 до 79 років. Більше про нього нічого не відомо.
Омікрон в Німеччині
- Досі в країні зареєстрували 3 198 випадків зараження цим варіантом вірусу.
- 48 з цих інфікованих Омікроном людей госпіталізували. Це приблизно 2% хворих.
- Більшість випадків зараження цим штамом коронавірусу в Німеччині припадає на людей від 15 до 34 років (1 501) і від 35 до 59 років (1 050).
У період із 13 по 19 грудня влада зареєструвала найбільшу кількість – 1818 – зареєстрованих випадків захворювання Омікроном.
Як повідомлялося, у зв'язку зі стрімким поширенням цього варіанту коронавірусу канцлер Німеччини Олаф Шольц не виключає, що в країні введуть новий локдаун.
Що варто знати про штам коронавірусу ОмікронВчені з ПАР вперше забили на сполох з приводу Омікрону менше ніж місяць тому,
26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я визначила його як "варіант, що викликає занепокоєння". Відтоді наявність мутації виявили у понад 90 країнах.
Згідно з новими дослідженнями у ПАР, інфіковані Омікроном в 11 разів рідше (лише 1,7%) потребують госпіталізації, ніж інфіковані Дельтою.
Коронавірус в Німеччині
- У Німеччині від початку пандемії зареєстрували 6 мільйонів 923 тисяч 636 випадків захворюваності на коронавірус.
- На жаль, 109 тисяч 749 осіб померли від наслідків недуги.