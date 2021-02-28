У Німеччині закликають вакцинувати препаратом від AstraZeneca усіх охочих

У Німеччині, як і в Україні, чітко визначені пріоритетні групи, яких повинні першими вакцинувати проти коронавірусу. Але через висковий рівень відмов від препарату AstraZeneca є побоювання, що ці дози просто припадатимуть пилом на складах в той момент, як інші люди з нетерпінням очікуватимуть своєї черги.

Через те, що заявлений рівень ефективності вакцини проти симптоматичного COVID-19 нижчий, ніж у Pfizer-BioNTech та Moderna, групи ризику не надто хочуть нею вакцинуватися. Також в AstraZeneca трішки вищий рівень побічних ефектів.

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Станом на середину тижня Німеччина використала лише 239 000 доз вакцини від AstraZeneca з 1,4 мільйона отриманих.

Прем'єр Баварії Маркус Зьодер запропонував, щоб дози, які лежать на складах, дозволили використовувати для вакцинації усіх охочих.

Жоден флакон вакцини не має пролежувати чи бути викинутим, тому що кожна вакцинована людина отримує захист для себе та для усіх,

– зауважив він.

Такої ж думки дотримуються прем'єр землі Баден-Вюртемберг Вінфрід Кречманн та прем'єр Саксонії Міхаель Кречмер.

Пріоритизація, звісно, необхідна – доки у нас є проблема з дефіцитом вакцин. Але ми не можемо допустити, щоб наявна вакцина не використовувалась, тому що ті, хто вже має до неї доступ, відмовляються від неї. У такому разі потрібно вакцинувати охочих, до яких ще не дійшла черга,

– наголосив Креччман.

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