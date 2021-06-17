Німецька вакцина CureVac показала ефективність у 47%

Вакцина проти коронавірусної інфекції, яку створила німецької компанії CureVac показала ефективність лише у 47 відсотків.
Німецька компанія провела дослідження 40 000 людей у 10 країнах Європи та Латинської Америки з щонайменше 13 варіантами коронавірусу.
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Компанія оголосила 47-відсотковий показник ефективності проти всіх випадків COVID-19 і заявила, що "не відповідає заздалегідь визначеним статистичним критеріям успішності" на основі другого аналізу масштабного дослідження ефективності.
Серед тих, хто брав участь у випробуванні, виявили 134 випадки захворювання на коронавірус через два тижні після отримання другої дози.
Що кажуть у німецькій компанії
У компанії сподівалися на кращий результат, однак зауважують, що "демонструвати високу ефективність у цьому безпрецедентному різноманітті варіантів є складним завданням".
"Хоча ми сподівалися на більш сильний проміжний результат, ми усвідомлюємо, що демонструвати високу ефективність у цьому безпрецедентному різноманітті штамів є складним завданням", – написав генеральний директор CureVac Франц-Вернер Хаас.
Він додав, що нові штами коронавірусу продовжують з'являтися, тому дуже важливо розробляти вакцини наступного покоління.
Компанія повідомила Європейське агентство з лікарських засобів про ці дані. А втім, рівень ефективності може покращитися, оскільки він проходить подальший аналіз.