Німецька вакцина CureVac показала ефективність у 47%

Вакцина проти коронавірусної інфекції, яку створила німецької компанії CureVac показала ефективність лише у 47 відсотків.

Німецька компанія провела дослідження 40 000 людей у ​​10 країнах Європи та Латинської Америки з щонайменше 13 варіантами коронавірусу.

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Компанія оголосила 47-відсотковий показник ефективності проти всіх випадків COVID-19 і заявила, що "не відповідає заздалегідь визначеним статистичним критеріям успішності" на основі другого аналізу масштабного дослідження ефективності.

Серед тих, хто брав участь у випробуванні, виявили 134 випадки захворювання на коронавірус через два тижні після отримання другої дози.

Що кажуть у німецькій компанії

У компанії сподівалися на кращий результат, однак зауважують, що "демонструвати високу ефективність у цьому безпрецедентному різноманітті варіантів є складним завданням".

"Хоча ми сподівалися на більш сильний проміжний результат, ми усвідомлюємо, що демонструвати високу ефективність у цьому безпрецедентному різноманітті штамів є складним завданням", – написав генеральний директор CureVac Франц-Вернер Хаас.

Він додав, що нові штами коронавірусу продовжують з'являтися, тому дуже важливо розробляти вакцини наступного покоління.

Компанія повідомила Європейське агентство з лікарських засобів про ці дані. А втім, рівень ефективності може покращитися, оскільки він проходить подальший аналіз.