Німецька комісія з питань вакцинації STIKO рекомендувала людям у віці до 60 років, які отримали перше щеплення вакциною від AstraZeneca, друге щеплення робити іншим препаратом.

Для другої дози обрати інший препарат

Водночас в оновлених рекомендаціях STIKO йдеться, що для таких пацієнтів замість AstraZeneca варто зробити 2 щеплення вакциною на основі технології мРНК (із затверджених у ЄС, це BioNTech/Pfizer і Moderna) через 12 тижнів після першого щеплення.

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Зверніть увагу! Препарат AstraZeneca є вірусно-векторною вакциною.

Потрібні додаткові дослідження

Керівник комітету Томас Мертенс зазначив, що дані з експериментів на тваринах показують, що імунна реакція після другої дози, зробленої іншою вакциною, така сама.

Все ще потрібно науково довести, наскільки гарним є захист у такому випадку для людей. Сподіваюся, дані скоро будуть доступними,

– зауважив Томас Мертенс.

На його думку, такий варіант більш безпечний, ніж друга доза вакцини AstraZeneca.

До слова, Англо-шведська компанія AstraZeneca дала своїй COVID-вакцині іншу назву. Тепер вона не "Вакцина COVID-19 AstraZeneca", а Vaxzevria.

Vaxzevria – головне про препарат В основі препарату – ослаблена версія вірусу застуди (аденовірусу) шимпанзе. Його модифікували таким чином, щоб він був схожий на SARS-CoV-2, але від нього не можна було захворіти.

Вакцина стимулює імунну систему виробляти антитіла і налаштовує її для атаки коронавірусного збудника у випадку інфікування SARS-CoV-2.

Середня ефективність препарату становить 76% проти симптоматичних випадків COVID-19 та близько 100% проти важкої форми хвороби.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу