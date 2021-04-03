Німецькі експерти рекомендували іншу вакцину людям до 60 років, яких вже щепили AstraZeneca

Джерело:DW
Німецька комісія з питань вакцинації STIKO рекомендувала людям у віці до 60 років, які отримали перше щеплення вакциною від AstraZeneca, друге щеплення робити іншим препаратом.
Водночас в оновлених рекомендаціях STIKO йдеться, що для таких пацієнтів замість AstraZeneca варто зробити 2 щеплення вакциною на основі технології мРНК (із затверджених у ЄС, це BioNTech/Pfizer і Moderna) через 12 тижнів після першого щеплення.
До теми Немає зв'язку між тромбами і вакцинацією AstraZeneca: висновок ЕМАЗверніть увагу! Препарат AstraZeneca є вірусно-векторною вакциною.
Керівник комітету Томас Мертенс зазначив, що дані з експериментів на тваринах показують, що імунна реакція після другої дози, зробленої іншою вакциною, така сама.
Все ще потрібно науково довести, наскільки гарним є захист у такому випадку для людей. Сподіваюся, дані скоро будуть доступними,
– зауважив Томас Мертенс.
На його думку, такий варіант більш безпечний, ніж друга доза вакцини AstraZeneca.
До слова, Англо-шведська компанія AstraZeneca дала своїй COVID-вакцині іншу назву. Тепер вона не "Вакцина COVID-19 AstraZeneca", а Vaxzevria.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу