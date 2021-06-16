Німецькі вчені заявили, що змішана вакцинація є ефективнішою: деталі

Вчені перевірили змішаний режим вакцинації проти коронавірусу і прийшли до вражаючих результатів. Так, якщо людина отримала першу дозу векторної вакцини (Oxford-AstraZeneca), то отримання другої дози мРНК-вакциною (Pfizer-BioNTech або Moderna) дасть посилену і безпечну імунну відповідь.

Дослідження німецьких вчених опубліковано як препринт на medRxiv. У багатьох країнах тривають дискусії стосовно змішаної вакцинації проти коронавірусу.

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Станом на червень 2021 роки вже кілька країн рекомендують змішану схему: давати мРНК-вакцину після першої дози векторної вакцини.

Як проходило дослідження

Співробітники Саарського університету провели дослідження за участю 216 осіб:

Серед них – 97 отримали змішану вакцинацію: перша доза векторної вакцини від AstraZeneca, друга – мРНК (Pfizer або Moderna).

55 і 64 учасників прищепили однаковими дозами препарату.

Зразки крові брали у людей в середньому через два тижні після другої дози.

Результати вакцинації

IgG-антитіла в S-білку вірусу з'явилися у 215 з 216 осіб після імунізації.

Ці ж рівні після змішаної схеми були приблизно такими ж, як і при двох дозах мРНК. Однак рівні IgG після вакцинації лише векторними препаратами були значно нижче.

Вчені повідомили, що змішаний режим також приводив до появи специфічних до S-білку вірусу CD4-лімфоцитів, які були значно більш вираженими, ніж після схеми з двома векторними дозами, і вище або порівняні по величині після схеми двох доз мРНК вакцини.



Які існують вакцини проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Крім того, активність націлених на S-білок CD8-лімфоцитів після змішаної схеми була значно вище, ніж після обох "простих" схем.

У результаті вчені заявили, що змішана вакцинація за схемою "векторна і мРНК" є більш ефективною.

Змішана вакцинація в Україні: що відомо

Зазначимо, змішування вакцин в Україні поки що не передбачене. Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін додав, що поки що у деяких країнах проводять дослідження змішування вакцин, які лише публікуються.

Якщо будуть рекомендації ЄС чи ВООЗ, то в країні є механізми, за яким ми можемо адаптувати це. Поки в Україні людина, яка, наприклад, вакцинована першою дозою CoronaVac, другу дозу таку ж отримає. Зараз у нас не передбачено змішування вакцин,

– сказав Кузін, пише ТСН.