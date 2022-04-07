Маніпуяція B.Braun

У Центрі зазначили, що B.Braun представлена в 50 регіонах Росії та дає роботу 940 росіянам. Компанія покривається нормами міжнародного права, які дозволять працювати компаніям в країнах, проти яких ввели санкції, якщо вони вироблять оригінальні лікарські препарати першої необхідності.

Читайте також: Що робити в разі хімічної атаки чи аварії на підприємстві: пам'ятка МОЗ

Але B.Braun таким не займається, а просто заробляє гроші в Росії.

Натомість B.Braun спеціалізується на медичному обладнанні, витратних матеріалах, анестетиках, хірургічних інструментах, шовних матеріалах, аналоги яких виготовляються російськими компаніями,

– зазначили в Центрі протидії дезінформації.

Фінансування окупантів

Там додали, що за минулий 2021 рік B.Braun поповнила бюджет окупантів на 12 мільйонів доларів.

За ці гроші можна придбати:

12 тисяч снарядів для 122-мм гармати;

або 170 ракет "Смерч";

або 2 крилатих ракети "Калібр";

або 3 танки Т-72;

або 1 штурмовик Су-25;

або будь-яку іншу зброю, якою окупанти вбивають українців.

Тому Центрі протидії дезінформації закликає українців бойкотувати продукцію цієї компанії.

А редакція Здоров'я 24 закликає читачів написати свою думку про цю компанію на їхніх сторінках Твітер та Фейсбук.