Ніс почорнів і почався некроз: акторка розповіла деталі невдалої ринопластики

Китайська акторка розповіла про жахливі наслідки пластичної хірургії та оприлюднила фото почорнілого носа. Невдала пластична операція призвела до некрозу – відмирання тканин на кінчику носа.

Про це акторка розповіла в популярній у Китаї соцмережі Sina Weibo. Як каже Лю, вона зважилась на ринопластику, бо сподівалась, що це допоможе їй в кар'єрі, а вийшло, що навпаки втратила контракти на понад 60 тисяч доларів.

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Деталі невдалої операції

Вся процедура тривала 4 години. Я думала, що стану привабливішою і не очікувала, що ці 4 години стануть початком кошмару,

– розповіла Гао Лю своїм підписникам.

Після операції в носі дівчини з'явилось "подразнення і свербіння", а потім - хронічна інфекція, хоча лікарі обіцяли, що вона зможе повернутись до роботи в грудні-січні.

Блогерка поділилась фото зі своїми підписниками / Фото Sina Weibo/Gao Liu

Небезпека пластичної хірургії

Шкіра на кінчику носа спершу почорніла, а потім почався некроз, а тому 2 наступних місяці дівчина провела в лікарні та втратила контракти на 62 тисячі доларів.

За словами акторки, повторну операцію, щоб відновити ніс і повернути колишню зовнішність, можна зробити не раніше, ніж через рік.

Історія Гао Лю спровокувала дискусію про стан пластичної хірургії в Китаї.

У соціальних мережах люди закликали актору притягнути до відповідальності недбалих лікарів.