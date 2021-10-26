Згідно з даними сайту Worldometers, Україна перебуває на 8 місці у світі за загальною кількістю померлих від коронавірусу в Європі та на 19 місці у світі.

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Натомість Ляшко заявив, що якщо враховувати кількість померлих на 100 тисяч населення, то показники смертності від коронавірусу в України з початку пандемії є нижчими за середні у Європі. Натомість серед країн з населенням понад 10 мільйонів людей Україна перебуває на 11-му місці.

Міністр також додав, що поточні показники кількості померлих на 100 тисяч населення в Україні "втричі менші за пікові значення, які вже пройшли великі європейські країни".

До теми Мало кисню, невтішні цифри і підробки сертифікатів: у Зеленського обговорили ситуацію з COVID-19

Ситуація з коронавірусом в Україні:

Джерело: МОЗ

За минулу добу, 25 жовтня, в Україні зареєстрували 19 120 нових хворих на коронавірус. Загальна кількість підтверджених випадків зараження в країні зросла до 2 803 159.

Впродовж вчорашнього дня найбільше інфікованих коронавірусом виявили у Дніпропетровській (1 760), Одеській (1 605), Запорізькій (1 335), Харківській (1 255) і Херсонській (1 222) областях.

За цей самий період від COVID-19 померли 734 пацієнти – це рекордна кількість від початку пандемії.

Загалом хвороба забрала життя 64 936 мешканців країни.

Через зростання захворюваності на COVID-19, по всій Україні спостерігається збільшення використання кисню в лікарнях.

Найкращим захистом від коронавірусу є вакцинація. 94% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані. Так, щеплені люди також можуть захворіти, але при цьому у них значно менші ризики госпіталізації та смерті.



Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал