В Україні не всі медики хочуть вакцинуватися. Зокрема в реанімаційному відділенні Олександрійської лікарні в Києві на щеплення погодилися лише 2 з 24 медичні працівники.

Імунітет людини, яка перехворіла, має тимчасовий термін захисту. Про це в ефірі розповів голова Координаційної ради благодійної організації "100% життя" Дмитро Шерембей.

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Страшний сигнал для системи

За його словами, єдина технологія, яка може захистити, це світова практика – вакцинація. Робити щеплення потрібно навіть тій людині, яка перехворіла.

Те, що лікарі не вакцинуються, це страшний сигнал для всієї системи, що рівень освіти, знань і розуміння технології дуже низький. Це означає, що медики мають низький рівень кваліфікації,

– зазначив Шерембей.

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Хто повинен це змінити

Він зауважив, що таку ситуацію потрібно змінювати, перш за все, міністерству охорони здоров'я. Воно повинно вибудовувати політику на наукових даних, а не на міфах і брехливих історіях.

Я думаю, що МОЗ потрібно організувати інформаційну кампанію всередині системи. Щоб всі лікарі, які працюють на передовій, обов'язково взяли участь у вакцинації,

– зауважив експерт.

За словами Шерембея, це єдиний спосіб захистити не тільки їх, але й тих пацієнтів, які потрапляють в лікарні. Також він додав, що головні лікарі медзакладів повинні давати аргументацію, з якої причини їхній персонал відмовляється від цієї медичної технології.

Про те, які документи потрібно мати для вакцинації – читайте за посиланням.



Вакцинація в Україні / Інфографіка 24 каналу