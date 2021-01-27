Вчені переконані, що вищий рівень Омега-3 в організмі пов'язаний зі зниженим ризиком смерті від COVID-19. Натомість низький його рівень підвищує ризики смерті серед пацієнтів в рази.

Джерело: PLEFA

Вчені зі США попостерігали за 100 пацієнтами з COVID-19, яких госпіталізували до медичного центру "Cedars-Sinai" з 1 березня 2020 року.

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Хворих розділили на 4 групи рівно по 25 людей, виходячи з рівня Омега-3 в їхній крові. У першій групі з найвищим рівнем Омега-3 помер лише 1 пацієнт. У групах з нижчими рівнями внаслідок хвороби померли 13 людей.

Автори підкреслили, що відносний ризик смертності серед пацієнтів з нижчим рівнем Омега-3 був приблизно в 4 рази вищим.

Хоча це пілотне дослідження не відповідає стандартним порогам статистичної значущості, воно надає переконливі докази позитивного ефекту Омега-3 для зниження ризиків несприятливих наслідків при COVID-19,

– розповів один з авторів дослідження Араш Ашер.

Де взяти Омега-3