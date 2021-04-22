Зміни в раціоні, зокрема популярна тенденція відмови від хліба, йодованої солі та зменшення споживання продуктів тваринного походження, які містять йод, можуть сприяти зниженню рівня йоду в організмі. Це небезпечно для вагітних жінок, особливо для їхніх дітей.

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Вчені дослідили рівні йоду у 31 веганки й вегетаріанки та у 26 "всеїдних" жінок:

Результати аналізу сечі показали 44 мкг / л йоду в групі вегетаріанок та веганок. Натомість у жінок, які їли м'ясо, рівень йоду в сечі становив 64 мкг / л.

Цікаво, що жодна з груп не наблизилася до рекомендованих норм ВООЗ – 100 мкг на день.

– 100 мкг на день. Учасниці з обох груп, які вживали рожеву або гімалайську сіль замість йодованої, мали серйозний дефіцит йоду (в середньому 23 мкг / л).

Дієтологиня та дослідниця з UniSA Джейн Уітбред заявила, що достатня кількість йоду необхідна для інтелектуального розвитку плоду.

Було доведено, що слабкий або помірний дефіцит йоду впливає на розвиток мовлення, пам'ять і швидкість розумової обробки. Під час вагітності потреба в йоді збільшується, і рекомендується приймати 150 мкг на добу до зачаття і впродовж всієї вагітності. На жаль, більшість жінок не приймають добавки йоду до зачаття. Важливо вживати достатню кількість йоду, особливо в репродуктивному віці,

– заявила вона.

За словами пані Уітбред, чверть жінок з дослідження повідомили про використання рожевої солі, яка містить незначний рівень йоду. Інша проблема полягає в тому, що молоко на рослинній основі теж має низький рівень цієї речовини.

Але разом з тим, у веганок та вегетаріанок був вищий рівень заліза, магнію, вітаміну С, фолієвої кислоти і клітковини. Оскільки вони більше вживають соєвих та цільнозернових продуктів, а також бобових і листових овочів.

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