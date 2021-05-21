Низький рівень заліза: чим він небезпечний та як заповнити дефіцит

Брак заліза спричиняє залізодефіцитну анемію – нестачу гемоглобіну, який постачає кисень до тканин. А через нестачу кисню людина відчуває слабкість, запаморочення, їй важко концентруватись, запам’ятовувати навіть просту інформацію, витримувати фізичні навантаження. Позначається низький рівень заліза й на зовнішності: шкіра блідне, під очима з'являються темні кола, ламкими стають волосся та нігті.
Роль заліза в організмі людини
Залізо є не лише важливим компонентом гемоглобіну – білка, що транспортує кисень із легень до тканин. Цей мікроелемент багато в чому забезпечує функціонування імунної системи та неспецифічний захист організму.
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Крім того, залізо бере участь в утворенні багатьох ферментів та білків, виробленні енергії в клітинах, обміні холестерину, виведенні токсинів, підтримує роботу щитоподібної залози й печінки.
У кого й чому виникає дефіцит заліза
Найпоширенішою причиною нестачі заліза в організмі є нерегулярне або незбалансоване харчування. У 40 – 60 відсотках випадків дефіцит заліза виникає саме через неправильний раціон, причому з двох причин:
- У продуктах, які споживає людина, мало заліза.
- У щоденному меню багато продуктів, які погіршують засвоєння цього мікроелемента.
Щоб поліпшити засвоєння заліза, додавайте до страв цитрусові / Фото Unsplash
На засвоєння заліза негативно впливає низка речовин:
- таніни (чай, кава, какао);
- фосфати та кальцій (яйця, молочна продукція);
- фітати (зернові, крупи, висівки);
- оксалати (щавель, шпинат).
Отже, при залізодефіцитній анемії продукти, що містять ці речовини, слід уживати помірно або взагалі на який час від них відмовитися.
Найчастіше від браку заліза потерпають:
- вегетаріанці;
- шанувальники жорстких дієт;
- літні люди (через хвороби шлунково-кишкового тракту).
Утім, навіть достатня кількість заліза в раціоні не є гарантією від анемії. Людина може погано засвоювати залізо, зокрема, через:
- целіакію (непереносимість глютену);
- посилене потовиділення;
- інтенсивний ріст (у дитячому та підлітковому віці);
- вагітність і лактацію;
- крововтрату;
- пухлину (доброякісну чи злоякісну).
Найчастіше залізодефіцитну анемію діагностують у дітей, підлітків та вагітних жінок, у яких щоденна потреба в залізі – вища за середню.
Де шукати залізо, і скільки його потрібно
Добова потреба в залізі залежить від віку, ваги та фізіологічного стану людини:
- Дітям до року потрібно близько 11 міліграмів заліза на добу.
- Старшим дітям – 7 – 10 міліграмів.
- Підліткам та дорослим – 14 – 18 міліграмів.
- Людям у віці за 50 років – 8 міліграмів.
- Вагітна жінка має отримувати по 27 міліграмів заліза на добу.
Залізо є в продуктах як тваринного, так і рослинного походження, але в різних формах.
Найбільше негемового заліза (яке не входить до складу гемоглобіну) містять:
- бобові (передусім, сочевиця);
- горіхи;
- гречка;
- чорнослив;
- курага.
Багаті на залізо листові овочі, наприклад капуста, а також зелень, зокрема шпинат та крессалат.
Раціон має бути різноманітним / Фото Unsplash
Щоб залізо повніше всотувалось у тонкому кишечнику, залізомісткі продукти слід споживати з багатими на вітамін С овочами, фруктами, ягодами (лимонами, журавлиною, солодким перцем) та зеленню, а також із деякими спеціями (гірчицею, карі, корицею).
Спробуйте приготувати броколі чи шпинат із креветками, родзинками, кедровими горіхами або ж філе індички з гірчицею. Вийде дуже смачно!
Найкращі джерела гемового заліза:
- червоне м’ясо,
- індичка,
- креветки,
- морські гребінці,
- сардини,
- яєчний білок.
Негемове залізо містять:
- сочевиця,
- нут,
- гарбузове насіння,
- кукурудза,
- гречка,
- паприка,
- інжир,
- сливи,
- абрикоси,
- апельсини,
- ківі,
- броколі,
- петрушка,
- рукола,
- шпинат,
- кріп,
- базилік,
- тим’ян,
- розмарин,
- гірчиця,
- кмин,
- кориця,
- карі,
- чорний перець.